Dresden

Ein 34 Jahre alter VW-Fahrer hat sich am späten Samstagabend eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Weil sein Fahrzeug nicht mit dem Kennzeichen übereinstimmte, wollten Beamte den Mann an der Lockwitztalstraße kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Mann Gas – und erreichte bei seiner Flucht Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h.

Die Jagd endete erst in Wölkau, als der 34-Jährige mit seinem Passat in einer Sackgasse landete. In einer anschließenden Linkskurve fuhr er geradeaus, durchbrach ein geschlossenes Eisentor und kam im dahinter liegenden Grundstück schließlich zum Stehen. Der verfolgende Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf.

Ein bei dem Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Später gab er zu, Crystal konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden zudem ein Einhandmesser sowie eine kleine Dose mit einer kristallinen Substanz aufgefunden.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Gegen den 34-Jährugen wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoß gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von DNN