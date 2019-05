Dresden

Dicker schwarzer Rauch aus einem leerstehenden Bürogebäude an der Niedersedlitzer Straße rief am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Gegen 17 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwache Striesen und der Freiwillige Feuerwehr Niedersedlitz alarmiert. Sie konnten den Brand zügig löschen. Offenbar hatten Unbekannte im Erdgeschoss des Hauses Unrat entzündet. Nun ermittelt die Polizei zur genauen Brandursache und den Tätern.

In dem siebenstöckigen Gebäude hatte von 1990 bis 2002 die Industrie- und Handelskammer Dresden ihren Sitz, ehe der Neubau am Langen Weg eröffnet wurde. In den DDR-Jahren gehörte der blau verkleidete Stahlbetonskelettbau zum VEB Hochvakuum Dresden, so IHK-Pressesprecher Lars Fiehler. Das Gebäude mit rund 5000 Quadratmetern Fläche steht derzeit zum Verkauf durch die MEIAG Sächsische Immobilien AG.

