Dresden

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Autofahrer einen an der Schützenhofstraße abgestellten Audi S4 beschädigt. Er war in Richtung der Meißner Straße unterwegs, als er gegen den Audi am rechten Straßenrand stieß. Er verursachte einen Schaden von rund 4000 Euro, zog es aber vor, sich unerlaubt vom Unfallort zu entfernen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen VW Kleinbus mit Meißner Kennzeichen gehandelt haben. Dieser müsste nun einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite aufweisen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von kcu