Ein Streifenwagen ist am Montagabend auf dem Pirnaischen Platz einem Nissan Micra in die Seite gefahren. Nach ersten Erkenntnissen war der Polizeibus gegen 22.30 Uhr mit Sondersignal auf der St. Petersburger Straße im Einsatz, als der Nissan den Pirnaischen Platz in Richtung Grunaer Straße querte.

Nach dem Zusammenprall landeten beide Wagen auf dem Rasen. Die Fahrerin des Nissan kam verletzt ins Krankenhaus. Drei Polizeibeamte und zwei Diensthunde im Bus blieben unversehrt.

