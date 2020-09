Dresden

Am Dienstagmorgen hat es an der Kreuzung Boltenhagener und Karl-Marx-Straße in Dresden-Klotzsche gekracht. Kurz nach 7 Uhr kollidierten ein Citroën und ein VW Passat. Beide Fahrerinnen der Autos kamen verletzt ins Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme führte zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Zum Unfallhergang gibt es noch keine Erkenntnisse.

Von plu