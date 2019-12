Dresden

Bei einem Unfall an der Kreuzung Gertrud-Caspari- und Kieler Straße in Dresden-Striesen sind am Samstagmittag zwei Personen verletzt worden. Gegen 12 Uhr prallte hier ein Ford Fiesta gegen die Vordertür eines vorfahrtsberechtigten Busses der Dresdner Verkehrsbetriebe.

Herumfliegende Glassplitter verletzten den Busfahrer. Auch die Frau am Steuer des Kleinwagens wurde verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.

Die Gertrud-Caspari-Straße war zeitweise gesperrt. Busse der Linie 70 fuhren derweil Umleitung.

Von DNN