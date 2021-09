Dresden

Auf der Bremer Straße in Dresden-Friedrichstadt ist es zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Zwei junge Frauen waren mit einem Seat Ibiza in Richtung Cotta unterwegs. Als die Fahrerin wenden wollte, um in eine Parklücke zu rangieren, deutete ihr ein entgegenkommender Lkw-Fahrer an, dass er warten würde.

Kurz nach der Wendung fuhr er am Seat vorbei. Das hatte zur Folge, dass die 20-jährige Seat-Fahrerin gegen einen Baum fuhr. Dabei wurde sie und ihre 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Fahrer des Lkw fuhr davon.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienstliche Hinweise zum Unfallhergang sowie dem unbekannten Lkw und seinem Fahrer machen können.

Hinweise:03514832233

Von SP