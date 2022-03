Unfall in Dresden-Friedrichstadt: Kombi schleudert gegen Geländer

Dresden

An der Kreuzung Weißeritz- und Schweriner Straße in der Dresdner Friedrichstadt hat am Montagabend der Fahrer eines Kombis reichlich Schaden angerichtet. Er hatte kurz nach 23 Uhr beim Linksabbiegen die Kontrolle über den BMW verloren.

Das Auto fuhr über den Fußweg und traf ein Geländer, schleuderte dann zurück und blieb auf der Fahrbahnmitte stehen. Kraftstoff verteilte sich über die Straße und musste von der Feuerwehr beseitigt werden. Derweil sperrte die Polizei die Schweriner Straße.

Fahrer und Beifahrerin des Wagens blieben unverletzt. Wieso der Fahrer die Kontrolle verlor, ermittelt nun die Polizei.

Von halk