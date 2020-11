Unfall in Dresden-Blasewitz: Fußgänger schwer verletzt – Zeugen gesucht

Dresden

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Naumannstraße schwer verletzt worden.

Ein 42-Jähriger war mit seinem Smart in Richtung Schillerplatz unterwegs, als er in Höhe der Karasstraße einen 61-Jährigen auf der Fahrbahn erfasste. Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Verhalten der Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fg