Dresden

Am Samstagmittag kam es in Dresden auf der Teplitzer Straße zu einem Verkehrsunfall. An der Bushaltestelle Corinthstrasse kam ein Mercedesfahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, krachte in die Haltestelle, fuhr einen Stromkasten um und kam schließlich vor einem Mehrfamilienhaus zum Stehen.

Das Auto kam vor einem Mehrfamilienhaus zum Stehen. Quelle: xcitePRESSxcitePRESS

Zwei Passanten, die an der Haltestelle warteten und der Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Teplitzer Straße wurde gesperrt.

Von fg