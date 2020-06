Dresden

Beim Ausparken hat am Samstag in Dresden eine Autofahrerin einen Biker übersehen. Die Frau wollte am Abend mit ihre Peugeot aus einer Parklücke an der Dobritzer Straße fahren und gleichzeitig wenden. Dabei beachtete sie den von hinten kommenden Motorradfahrer nicht.

Er prallte mit seiner Maschine gegen das Auto und stürzte. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus. Die Dobritzer Straße war rund anderthalb Stunden gesperrt. Die Buslinie 87 fuhr deshalb Umleitung.

