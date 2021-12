Dresden

Auf der Gompitzer Höhe in Dresden hat es am Freitagmorgen gekracht. Gegen 7.30 Uhr kollidierten auf der Straße, die in den Kohlsdorfer Weg mündet und dabei die B 173 in Höhe der dortigen Bau-, und Möbelmärkte quert, ein Transporter und ein Auto.

Beide Fahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Straße musste in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Von halk