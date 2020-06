Dresden

In der Nacht zum Sonntag ist es zu einem schweren Unfall auf dem Stauseeweg gekommen. Laut Polizeiangaben verlor der 18-jährige Fahrer einer Simson die Kontrolle über seine Maschine, als er in Richtung Oberwartha unterwegs war. In der Folge kollidierte er mit einer Hauswand. Er und seine 17-jährige Mitfahrerin verletzten sich schwer. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer getrunken hatte. Ein Test ergab den Wert von etwa 0,7 Promille. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Anzeige

Von lc