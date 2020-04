Dresden

An der Kreuzung Washingtonstraße/ Overbeckstraße ist es am Montagmorgen gegen 10 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Laut ersten Angaben erlitt ein 21-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen.

Nachdem der Biker auf der Washingtonstraße in Richtung Flügelweg unterwegs war, prallte er an der Kreuzung Overbeckstraße auf einen stehenden Mercedes, der an der roten Ampel wartete. Der starke Aufprall schleuderte den Biker über das Auto.

Die Rettungskräfte lieferten ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus ein. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lc