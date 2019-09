Dresden

Bei einem Verkehrsunfall an der Fritz-Löffler-Straße am Dienstagmorgen ist ein Radfahrer verletzt worden. Als er kurz vor 7 Uhr über die Reichenbachstraße fuhr, bog gerade eine 58-Jährige mit ihrem Opel in die Straße ein.

Auf den 18-Jährigen achtete sie dabei laut Polizei offenbar nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. An den Fahrzeugen entstand außerdem ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Von kcu