Dresden

Am Montagmorgen hat sich in der Dresdner Alberstadt ein ziemlich heftiger Glätteunfall ereignet. Gegen 5.30 Uhr war auf der Königsbrücker Straße in Höhe der Hellersiedlung der Wagen einer Frau ins Schleudern geraten. Der Hyundai schleuderte über den Mittelstreifen und die Gegenfahrbahn, überschlug sich und blieb im Gleisbett der Straßenbahn liegen.

Die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten Fahrten der Straßenbahnlinien 7 und 13 aussetzen oder umleiten. Gegen 7 Uhr konnten die Gleise wieder freigegeben werden.

Von halk