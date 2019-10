Dresden

An der Fröbel- Ecke Waltherstraße in der Friedrichstadt hat es am Dienstagmorgen gekracht. Gegen 5.45 Uhr kollidierte ein Mazda beim Linksabbiegen in die Waltherstraße mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito. Fahrer und Beifahrer des Mazda kamen verletzt ins Krankenhaus.

Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Die Straßenbahnlinie 2 musste in stadtauswärtiger Richtung unterbrochen werden. Der Verkehr wurde zwar an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam dennoch zu Verkehrsbehinderungen.

Von halk