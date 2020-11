Dresden

An der Kreuzung Anton- und Eisenbahnstraße sind am Mittwochmorgen ein Subaru und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug zusammengestoßen. Der Rettungsdienst war gegen 6 Uhr mit Sondersignal vom Neustädter Bahnhof in Richtung Marienbrücke unterwegs, als der nach links abbiegende Subaru in die Quere kam.

Die Pkw-Fahrerin und auch die beiden Insassen des Einsatzfahrzeugs blieben unverletzt. Die Straßenbahnlinien 6 und 11 waren bis zur Räumung der Unfallstelle unterbrochen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von halk