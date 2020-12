Dresden

Ein Notarztwagen und ein Renault Scenic sind am Donnerstagmittag auf dem Sachsenplatz in Dresden zusammengestoßen. Ersten Informationen zufolge war der Rettungswagen mit Sondersignal vom Terrassenufer in Richtung Käthe-Kollwitz-Ufer unterwegs, der Renault kam seitlich vom Güntzplatz gefahren.

Drei Personen aus dem Pkw, darunter zwei Kinder, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Besatzung des Notarztwagens blieb unverletzt.

Von halk