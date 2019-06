Dresden

Am Palaisplatz hat es am Mittwochvormittag gekracht. Gegen 10.55 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich ein Toyota und ein Honda. Die Toyotafahrerin kam dem Polizeiunfalldienst zufolge bei Grün von der Kleinen Marienbrücke gefahren. Der Honda fuhr demzufolge bei Rot in Richtung Pieschen.

Der Honda rammte im Anschluss eine Litfaßsäule, der zweite Wagen einen Laternenmast. Drei Personen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Platz ist teilweise gesperrt, es besteht Staugefahr. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Von DNN