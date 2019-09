Dresden

Drei Personen sind bei einem Unfall am Montagmorgen am Ausgang des Bramschtunnels verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Krankentransporter auf einen Hyundai aufgefahren und hatte diesen auf einen Polo geschoben. Die Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Eine Patientin, die im Krankentransport mitfuhr, blieb unverletzt.

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr nahmen ausgetretene Betriebsstoffe auf. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 173 in stadtwärtiger Richtung. Auch der Bramschtunnel wurde gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk