Dresden

In einer Rechtskurve der Stuttgarter Straße in Dresden-Coschütz/Gittersee hat am frühen Freitagmorgen ein Trucker die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Der Lkw schleuderte in einer Rechtskurve von der Fahrbahn und seitlich gegen einen Baum.

Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Der Laster musste abgeschleppt werden. Währenddessen wurde der Verkehr, unterbrochen von einer kurzzeitigen Sperrung, an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von DNN