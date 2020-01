Dresden

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag aus einem Hochhaus an der Comeniusstraße in Striesen mehrere Knaller vom Balkon geworfen. Der Polizei zufolge forderten Zeugen den Mann zum Aufhören auf. Darauf reagierte der Unbekannte mit einem Hitlergruß. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von DNN