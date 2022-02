Unbekannter spricht Mädchen in Dresden-Pieschen an – Zeugen gesucht

Dresden

Auf der Arno-Lade-Straße in Dresden-Pieschen ist am Montagmorgen ein Mädchen von einem ihr nicht bekannten Mann angesprochen worden. Wie die Polizei meldet, forderte der Unbekannte das Kind auf, ihm zu folgen. Die Siebenjährige lief stattdessen davon und stieg in einen Bus.

Sie beschrieb den Mann als rund 1,80 Meter groß und mittleren Alters. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich gegen 6.30 Uhr am Montagmorgen ereignete. Hinweise zum Sachverhalt können unter (0351) 483 22 33 gemeldet werden.

Von fkä