Dresden

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein neunjähriges Mädchen an der Forststraße angesprochen. Er erzählte dem Kind, dass seine Mutter im Krankenhaus läge und er sie dorthin fahren würde. Das Mädchen misstraute dem Unbekannten und rannte davon. Später vertraute sich die Neunjährige ihren Eltern an, die am Abend die Polizei informierten. Die Dresdner Beamten gehen dem Fall nach und suchen nach Zeugen. Wer in diesem Wahrnehmungen etwas beobachtet hat, sollte sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 melden.

Von ttr