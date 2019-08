Dresden

Ein unbekannter Jogginghosenträger hat in der Nacht zum Dienstag mehrere Scheiben der Bushaltestelle „ Wächterstraße“ an der Lommatzscher Straße in Mickten eingeschlagen. Die Polizei konnte den Täter nicht mehr stellen.

Neben der besagten Jogginghose trug der Mann ein Basecap, ist 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Die Tat ereignete sich etwa 3.20 Uhr. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä