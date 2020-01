Dresden

Am Sonntagmorgen ist ein 30-jähriger Mann gegen 4.30 Uhr an der Budapester Straße ausgeraubt worden. Der unbekannte Täter sprach den Mann von hinten an, während er im selben Moment in dessen Hosentasche nach dem Portmonee griff. Als sich der 30-Jährige umdrehte, sprühte ihm der Unbekannte Pfefferspray ins Gesicht und schlug nach ihm. Der Täter flüchtete im Anschluss mit der Beute, in der sich rund 100 Euro befanden. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt.

Von SL