Dresden

An der Kreuzung Stein- und Pillnitzer Straße sind am Mittwochabend zwei 54 und 62 Jahre alte Männer beim Aufhängen von Wahlplakaten angespuckt und bedroht worden. Der unbekannte Täter ging in Begleitung eines Hundes gegen 19.15 Uhr an der Stelle vorbei, an der das Duo gerade arbeitete.

Der Mann versuchte auch, den jüngeren Plakatierer zu schlagen, traf jedoch nicht. Die Angegriffenen informierten die Polizei, woraufhin der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

Von fkä