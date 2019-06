Dresden

Am Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Mann auf der Stollestraße zwei siebenjährige Mädchen sexuell belästigt. Es ist der dritte Vorfall in dieser Woche, bei dem sich ein Mann in der Öffentlichkeit entblößt hat.

Der Mann sprach die beiden Kinder in einem Hort einer Grundschule über den Grundstückzaun, entblößte anschließend sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. Die Mädchen liefen davon und erzählten einer Erzieherin von dem Vorfall.

Der unbekannte Mann ist etwa 50 bis 60 Jahre alt. Er hatte einen dicken Bauch und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt sowie eine lange Hose.

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, wendet sich unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 an die Polizei Dresden.

Von lp