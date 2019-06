Dresden

Ein unbekannter Mann hat sich am Montagmittag vor einer Siebenjährigen entblößt. Wie die Polizei mitteilt, lief das Mädchen vom Omsewitzer Ring aus durch einen Fußgängertunnel in Richtung Melisseweg. Kurz nach dem Tunnel sprach der Mann es an und manipulierte dabei an seinem unbedeckten Geschlechtsteil.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen älteren Mann, der etwa 1,70 Meter groß und schlank ist. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu Identität des Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN