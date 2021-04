Dresden

In Seevorstadt ist ein Mercedes SLK durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Das Auto stand am Fahrbahnrand auf der Jacobsgasse – die linke Vorderseite weist einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro auf.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und dem Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von tik