Dresden

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag drei zwölfjährige Mädchen in Dresden-Sporbitz sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, machte der Mann die Kinder gegen 17.50 Uhr am Kameradenweg auf sich aufmerksam und manipulierte kurz darauf an seinem unbedeckten Geschlechtsteil. Die Mädchen rannten davon. Der Täter war etwa 50 Jahre alt. Er hatte graue Haare und einen Haarkranz.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 0351/ 483 22 33 zu melden.

Von DNN