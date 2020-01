Dresden

Unbekannte haben am Sonntagabend ein Feuer in einem hohlen Baum im Hermann-Seidel-Park in Striesen gelegt. Die Täter entfachten die Flammen in dem Park an der Pohlandstraße auf bislang unbekannte Weise. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang noch nicht vor. Der Baum wurde dabei stark beschädigt.

Von DNN