Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Äußeren Neustadt ein Fahrrad aus einer Dachgeschosswohnung an der Katharinenstraße entwendet.

Laut Polizei brachen die Täter dafür die Wohnungstür auf und stahlen das Mountainbike. Zum Wert des Fahrrads und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Von tik