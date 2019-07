Dresden

Kurz vor Mitternacht gab es einen Knall: Unbekannte haben am späten Mittwochabend an der Bünaustraße in Dresden-Löbtau einen Zigarettenautomat gesprengt. Die Täter entkamen mit Tabak und Bargeld.

Wie die Polizei mitteilte, wurde Pyrotechnik benutzt.

Von fkä