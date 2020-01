Dresden

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte ein Seil über den Bahnsteig in Langenbrück zwischen Fahrausweisautomaten und den Schienen gespannt. Ein Zug überführ dieses Seil, zu Schäden kam es dadurch aber nicht. Die Bundespolizei ermittelt nun aufgrund Straftatverdachtes, Störung öffentlicher Betriebe und sucht nach Augenzeugen, die zwischen Mitternacht und 0.50 Uhr in der Nähe des Bahnhofes in Langebrück waren. Hinweise nimmt die Bundespolizei Dresden unter der Telefonnummer 0351/ 81 50 20 entgegen.

Von DNN