Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag die Geldausgabeschächte dreier Sparkassenautomaten manipuliert. Dafür brachten die Täter in den Filialen an der Karl-Marx-Straße, der Leipziger Straße und der Straße An der Flutrinne jeweils an dem Ausgabefach eine Leiste mit Klebestreifen an. So sollte dem Kunden ein Defekt des Automaten vorgetäuscht werden. Nach mehreren Stunden entfernten sie die Streifen wieder – und versuchten so an Bargeld zu gelangen.

Ob die Täter es schafften, ist bislang nicht bekannt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Von FFO