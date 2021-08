Unbekannte knacken Tresor in Dresdner Einfamilienhaus

Dresden

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus der Zieglerstraße in Mockritz eingebrochen und versuchten in ein weiteres an der Bernerstraße zu gelangen.

Die Täter erreichten mit einer Leiter ein Fenster im Obergeschoss des Hauses an der Zieglerstraße und hebelten es auf, wie die Polizei mitteilte. Sie durchsuchten die Wohnräume und brachen dabei einen Tresor auf. Eine Übersicht über die gestohlenen Gegenstände sowie über den entstandenen Sachschaden liegt noch nicht vor, hieß es weiter.

Im Anschluss versuchten die Einbrecher die Terrassentür sowie ein Fenster eines Hauses an der Bernerstraße aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Der Sachschaden am Haus wurde mit circa 300 Euro angegeben.

Von tik