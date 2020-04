Dresden

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben sich unbekannte Langfinger in den Räumlichkeiten einer Firma an der Oskar-Röder-Straße umgesehen. Die Diebe brachen in das Gebäude ein und entwendeten diverses Elektromaterial, sowie Kupferkabel und Kupferschienen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Von mb