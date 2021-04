Dresden

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte einen Pappkarton vor einem Mehrfamilienhaus an der Bräuerstraße in Friedrichstadt angezündet.

Laut Polizeimeldung war die Pappkiste mit Büchern gefüllt. Durch das Feuer entstanden Schäden von rund 2 000 Euro an der Fassade und der Eingangstür des Gebäudes. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von tik