Dresden

Unbekannte sind am Sonntag in ein Vereinsgebäude eines Sportclubs an der Tolkewitzer Straße eingebrochen.

Dafür hebelten die Täter ein Fenster zu den Räumlichkeiten auf und öffneten gewaltsam mehrere Zimmertüren und Schränke. Sie erbeuteten rund 100 Euro Bargeld, der entstandene Sachschaden ist um einiges höher. Dieser beläuft sich auf rund 7 000 Euro.

Von FFO