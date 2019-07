Dresden

In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in einen Imbiss an der Borsbergstraße in Striesen eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten das Geschäft. Schließlich flüchteten sie mit einem Kasseneinschub, der etwa 120 Euro Bargeld enthielt. Ein Sachschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden.

Von kcu