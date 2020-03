Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Restaurant am Carusufer eingebrochen.Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen unter anderem Getränke sowie drei Geldkassetten. Die drei gewaltsam geöffneten und geleerten Geldkassetten fanden die Beamten später auf der Elbwiese. Der Diebstahl- und Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Von DNN