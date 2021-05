Dresden

Am Wochenende sind Unbekannte in einen Einkaufsmarkt an der Holbeinstraße in Striesen eingebrochen.

Laut Polizeimeldung brachen die Täter die Zugangstür zum Markt auf und stahlen eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten.

Außerdem hebelten sie eine Tür zum Lagerraum auf und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld mit vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wurde mit etwa 1 000 Euro angegeben.

Von tik