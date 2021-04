Dresden

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in drei Autos in Löbtau eingebrochen.

Auf der Wernerstraße schlugen die Täter an einem Mitsubishi Outlander und einem Audi A6 jeweils eine Seitenscheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge. Aus dem Audi stahlen sie USB-Ladekabel sowie eine Bluetooth-Tastatur im Gesamtwert von rund 50 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Die Unbekannten schlugen außerdem die Seitenscheibe eines VW-Transporters auf der Saxoniastraße ein. Dabei stahlen sie E-Zigaretten, einen Messlaser und weitere Gegenstände im Wert von rund 250 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Von tik