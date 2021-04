Unbekannte brechen in Bäckereien in Klotzsche und Weixdorf ein

Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in zwei Bäckereifilialen in Klotzsche und Weixdorf eingebrochen.

Laut Polizeiangaben brachen die Täter an der Karl-Marx-Straße die Tür der Filiale auf und durchsuchten die Räume. Gestohlen haben die Täter augenscheinlich nichts, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von rund 2 000 Euro.

An der Königsbrücker Landstraße hebelten die Einbrecher eine Schiebetür auf. Sie versuchten einen Tresor in der Filiale zu öffnen, was ihnen nicht gelang. Ob sie etwas stahlen, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1 200 Euro.

Von tik