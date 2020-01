Dresden

Unbekannte sind in am frühen Dienstagmorgen in eine Bäckereifiliale an der Nürnberger Straße in der Südvorstadt eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Täter die Tür auf und durchsuchten die Räume. Sie brachen den Tresor auf und stahlen das darin aufbewahrte Bargeld. Die Höhe der Summe ist unbekannt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Von DNN