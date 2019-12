Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Bar an der Alaunstraße eingebrochen.

Auf bislang unbekannte Weise öffneten die Täter die Eingangstür und brachen im Anschluss zwei Spielautomaten auf. Aus denen entwendeten sie die Geldkassetten mit einer unbekannten Summe Bargeld.

Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Von ffo