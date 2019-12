Dresden

Unbekannte sind am Wochenende in einen Baucontainer an der Stuttgarter Straße im Dresdner Stadtteil Coschütz eingebrochen. Die Täter durchtrennten die Kette eines Tores und gelangten so auf das Gelände. Im Anschluss zerstörten sie das Schloss des Containers – und stahlen mehrere Baumaschinen. Zudem entwendeten sie Kabel vom Gelände.

Der Diebstahlschaden beträgt rund 10 000 Euro, der Sachschaden rund 1 000 Euro.

Von ffo