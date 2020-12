Dresden

Unbekannte haben die Eingangstür der Dresdner Staatskanzlei am Freitag mit Stollen beworfen, dem traditionellen Weihnachtsgebäck der Einheimischen. Es ist zwar schwer an Kalorien, aber nicht was die Zusammensetzung anbelangt.

Einen Schaden verursachte das Gebäck jedenfalls nicht. Nach Angaben der Polizei wird der Fall derzeit nicht als strafbare Handlung eingestuft. Man habe den Vorfall aber registriert.

Von RND/dpa